На Вилейском водохранилище спасли провалившегося под лед подростка

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Вилейском водохранилище очевидец спас провалившегося под лед подростка, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 11.33 спасателям поступило сообщение, что на Вилейском водохранилище около деревни Нестерки провалился под лед человек. "Позже стало известно, что подросток 2005 года рождения поставил накануне ставки для ловли рыбы. Сегодня он вышел на лед, чтобы их снять, и провалился. Брат подростка при помощи веревки спас его", - говорится в сообщении.

Мальчик с диагнозом "общее переохлаждение" доставлен в больницу.

Спасатели обращают внимание: выходить на лед опасно для жизни. "Если вы стали очевидцем происшествия, немедленно позвоните по телефонам 101 или 112. Не паникуйте и подумайте, что можно сделать и в ваших ли это силах. Возможно, лучшим решением будет позвать на помощь другого человека. Вооружитесь палкой, шестом, веревкой или доской и осторожно ползите к полынье, равномерно распределяя вес вашего тела по поверхности, толкая спасательное средство перед собой. Приблизившись на максимально возможное безопасное расстояние к полынье, протяните пострадавшему палку, шест или бросьте веревку. Когда начнете вытягивать пострадавшего, попросите его работать ногами: так будет легче вытащить его из полыньи. Вызовите скорую помощь по телефону 103", - напомнили в МЧС.-0-