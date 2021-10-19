На вишинг-ловушки за сутки попались три жителя Гомельской области

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В результате вишинга трое жителей Гомельской области лишились денег с банковских карт за сутки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Правоохранители напомнили: вишинг - один из методов мошенничества с использованием телефонной связи. Представляясь сотрудниками банка, мошенники под разными предлогами выманивают у владельцев банковских карт конфиденциальную информацию. Затем с помощью этих данных похищают разные суммы с карт жертв.

Несколько таких случаев отмечены в оперативной сводке происшествий за прошедшие сутки. Так, 49-летнему мозырянину через мессенджер Vibеr позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка, он завладел реквизитами банковской карты мужчины и списал с нее Br300.

Похожая ситуация произошла с 25-летним жителем Гомеля. Ему также вчера позвонил псевдосотрудник банка и в разговоре узнал данные карточки. Так молодой человек лишился Br140.

Такой же разговор с незнакомцем состоялся вчера и у 61-летней жительницы областного центра. После телефонной беседы с ее счета было списано Br305.

По всем фактам возбуждены уголовные дела и ведется следствие.

В УВД отметили: особенность этого вида мошенничества в том, что телефонные номера, с которых звонят так называемые работники банка, зашифрованы при помощи IP-телефонии. Это позволяет злоумышленникам использовать номера, идентичные банковским, указанным на официальных сайтах. Так, у потенциальных жертв не возникает подозрений.

"Не сообщайте кому бы то ни было паспортные данные, реквизиты банковской карты, пароли, коды доступа, CVV-код. Сотрудника банка обладают всеми необходимыми данными о клиенте и не станут спрашивать их у вас во время телефонного разговора. Если же злоумышленнику удалось получить реквизиты карты или вы установили факт хищения денег, незамедлительно заблокируйте карточку и обратитесь с заявлением в милицию", - напомнили правоохранители.-0-