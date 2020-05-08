На водоемах Петриковского района за ночь задержали пятерых браконьеров

8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На пойменных водоемах Петриковского района за одну ночь задержали пятерых браконьеров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госинспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте.

Специалисты отмечают, что с приходом теплых дней начался нерест у большинства видов рыбы. Этим спешат воспользоваться браконьеры. "Только во время одного ночного рейда сотрудники Петриковской инспекции охраны животного и растительного мира задержали пятерых нарушителей на пойменных водоемах рек Припять и Птичь. К тому моменту они выловили 74 кг рыбы", - рассказали в Госинспекции.

Так, на старике Припяти у деревни Конковичи инспекторы заметили человека в воде, он выбирал рыбу из сетей. Улов нарушителя - 48 кг отборной нерестящейся рыбы. Каждая из 40 особей весом не менее килограмма. Для дальнейшего лова браконьер оставил сети в воде.

Односельчанин задержанного рыбака также решил попытать счастья и зашел в воду, чтобы растянуть 90-метровую сеть. Мужчину задержали, как только он установил запрещенную снасть. Однако и за это короткое время в сеть попали два леща и густера.

Обоих нарушителей привлекут к ответственности. Первого - к уголовной, причиненный им ущерб составил Br5,5 тыс. Второго - к административной.

Рейдовая группа проверила и угодья реки Птичь. Уже перед рассветом на одном из озер в пойме реки инспекторы обнаружили орудовавших сетями браконьеров. Трое жителей поселка Копаткевичи выловили 22 кг рыбы. Ущерб превысил Br5 тыс. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

"Примечательно, что ни в одном из этих случаев сетевики не пользовались лодками. Пойменные водоемы на юге Беларуси в последние годы заметно обмелели. А это значит, что условия для нерестящейся рыбы нужно создать максимально благоприятные. Браконьеры же бесцеремонно нарушают этот процесс, вытягивая за раз десятки и даже сотни особей, лишая их возможности дать потомство, а добропорядочных рыбаков - шанса на хорошую рыбалку", - добавили в инспекции.

Всего за апрель сотрудники Госинспекции изъяли у браконьеров 820 кг незаконно выловленной рыбы, 60 км сетей (1430 штук) и 320 запрещенных сетных орудий. Часть изъятых снастей так и не попала в воду: 231 сеть длиной 7,5 км и 29 прочих орудий изъяли в процессе хранения и торговли. Еще 263 сети длиной 9 км и 64 орудия сдали добровольно.-0-