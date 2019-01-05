На вокзале в Орше задержали двух нелегалов

5 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Двух граждан Пакистана задержали на железнодорожном вокзале в Орше, мужчин депортировали из Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

На железнодорожном вокзале 4 января сотрудники подразделения по гражданству и миграции Оршанского РУВД совместно с милиционерами отдела внутренних дел на транспорте задержали нелегальных мигрантов. Мужчины следовали в Минск без въездных виз в Беларусь.

По предварительной информации, иностранцы 1999 и 1970 года рождения въехали в страну из России. При себе кроме документов, удостоверяющих личность, у них были паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. В июле прошлого года во время мундиаля они приезжали в Минск как туристы.

"За нарушение Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси граждане Пакистана привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 23.55 КоАП и депортированы", - отметила Ольга Шкуратова.

В 2018 году за нарушение данных правил в Витебской области к ответственности привлечены около 2 тыс. иностранцев, добавили в управлении по гражданству и миграции УВД облисполкома.-0-