На Западной Двине обнаружили масляные пятна

Фото Витебского областного управления МЧС
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Западной Двине в Витебске обнаружены масляные пятна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Витебского областного управления МЧС.
Мазутные пятна на поверхности Западной Двины заметили днем 5 марта в районе улицы М.Горького.
Сотрудники МЧС обследовали береговую зону реки, установили боновые заграждения, которые ограничивают попадание загрязнений в воду. Ночью был организован постоянный мониторинг обстановки и целостности боновых заграждений.
Работники Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды взяли пробы воды для лабораторных исследований.
Проводится проверка, чтобы определить вид загрязнения и его источник.-0-