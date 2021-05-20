На Западной Двине в Верхнедвинске спасли двух тонувших человек

20 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС спасли мужчину и женщину в Верхнедвинске, у них на реке перевернулась лодка, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение, что в реке Западная Двина вблизи ул.Корвата тонут три человека, поступило вечером 19 мая. Через несколько минут спасатели были на берегу. По их словам, визуально на поверхности воды никого не было. Очевидцы пояснили, что двоих человек - мужчину и женщину - унесло течением, третий сам выбрался из воды и ушел. Лодка, в которой они пытались переплыть реку, затонула.

Сотрудники МЧС проехали несколько километров по течению реки, до моста. На расстоянии около 200 м от берега по течению плыли люди. Их быстро достали из воды. Спасенные находились в сильном алкогольном опьянении и пояснить что-либо не могли. Медики осмотрели мужчину и женщину и госпитализировали в больницу с переохлаждением.

Как выяснилось позже, тонувшими были житель Верхнедвинска и пенсионерка из Миорского района.-0-