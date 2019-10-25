На заводе "Белшина" при пожаре пострадал работник

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ОАО "Белшина" при пожаре пострадал работник предприятия, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий.

Сообщение о пожаре в подготовительном цехе завода сверхкрупногабаритных шин поступило в МЧС сегодня в 15.26. "По предварительной информации, в результате возгорания резиносмесителя получил ожоги работник предприятия", - рассказал Виталий Новицкий.

Администрация предприятия незамедлительно организовала эвакуацию, горение транспортерной ленты и серы внутри резиносмесителя оперативно ликвидировано подразделениями МЧС.

Причина произошедшего устанавливается.-0-