На заводе в Костюковичах произошла вспышка пылевоздушной смеси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусском цементном заводе (Костюковичи) днем 22 апреля произошла вспышка пылевоздушной смеси, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Когда к месту вызова прибыли спасатели, в здании мельницы в корпусе рукавного фильтра были повреждены сэндвич-панели и оконные блоки из поликарбоната.

Установлено, что после окончания производства топлива проводилась вентиляция системы аспирации. В этот момент и произошел инцидент. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина произошедшего устанавливается.

Производственная постройка, где случилась вспышка, - это здание угольной мельницы высотой 30 м. Используется для получения пылеугольного топлива для котельной. Работает круглосуточно.-0-