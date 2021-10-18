18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На Жабинковский сахарный завод вместе со свеклой привезли гранату времен Первой мировой войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

На заводе сортировали привезенную с поля сахарную свеклу. Корнеплоды проходили через камнеловушку, когда работники заметили странный круглый предмет и остановили линию. О подозрительной находке сообщили в милицию.

По вызову приехала саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Специалисты определили, что вместе со свеклой на сортировку попала граната.

Боеприпас вывезли за пределы предприятия и уничтожили.-0-