На ж/д станции "Витебск" ликвидирована утечка сжиженного пропана

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожной станции "Витебск" ликвидирована утечка сжиженного пропана. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

"29 ноября в 18.50 в центр оперативного управления Витебского областного управления МЧС от диспетчера железнодорожной станции "Витебск" поступила информация об обнаружении утечки сжиженного пропана из цистерны на железнодорожной станции "Витебск", - рассказали в МЧС.

При осаживании вагонов составитель поездов станции "Витебск" обнаружил шипение в цистерне со сжиженным пропаном. Для устранения утечки к месту инцидента прибыла аварийная группа. Для обеспечения безопасности на месте проведения работ дежурили подразделения химической и радиационной защиты пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь".

Течь цистерны устранена, никто не пострадал, угроза загрязнения окружающей среды отсутствовала. Причина происшествия устанавливается.-0-