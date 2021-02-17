Начальник отдела могилевской фирмы подозревается в мошенничестве

17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

По данным следствия, 34-летний житель Могилева, работая в должности начальника отдела маркетинга одной из частных фирм, путем обмана и злоупотребления доверием организовал заключение и подписание договоров с различными предприятиями и индивидуальными предпринимателями на приобретение либо поставку в их адрес продукции. Взятые на себя обязательства по заключенным договорам подозреваемый исполнять не намеревался.

Сделки мужчина совершал от имени директора организации, которым являлась его супруга. "От мошеннических действий могилевчанина пострадали не менее 18 организаций и индивидуальных предпринимателей, общая сумма ущерба составила более Br200 тыс. Часть полученных от сделок денежных средств подозреваемый потратил на ставки в букмекерских конторах", - отметила Анастасия Лавринович.

Могилевским межрайонным отделом СК в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Следователи допрашивают представителей субъектов хозяйствования в качестве потерпевших, проверяют коллег подозреваемого на причастность к совершенному преступлению, устанавливают иные факты его противоправной деятельности. -0-