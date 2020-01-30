30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник почтового отделения в Минском районе присвоила более Br18 тыс. своей организации и перевела их на счет мужа, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней женщины. Ее подозревают в присвоении имущества в крупном размере (ч. 3 ст. 211 УК).

Женщина работала начальником отделения почтовой связи одного из населенных пунктов Минского района и являлась материально-ответственным лицом. "С октября по ноябрь прошлого года посредством установленной на ее рабочем месте компьютерной программы она присвоила денежные средства, принадлежащие отделению почтовой связи, перечислив их на банковскую карточку супруга. В последующем потратила их на личные нужды", - проинформировала Татьяна Белоног.

Факт противоправной деятельности обнаружился после проведенной на почте ревизии. Соответствующая информация поступила в правоохранительные органы. С занимаемой должности женщину уволили.

"Подозреваемая дала признательные показания, причиненный ущерб в размере более Br18 тыс. возместила. К ней применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - рассказала официальный представитель.

Проведение следственных и иных процессуальных действий продолжается. Окончательная правовая оценка ее действиям будет дана по результатам расследования.-0-