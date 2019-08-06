Начальник почты в Каменецком районе присваивала деньги из кассы

6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе 19-летняя местная жительница подозревается в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД.

Подозреваемая работала начальником одного из сельских отделений почтовой связи. Трудовую деятельность она начала минувшей осенью после окончания колледжа. В прошлом месяце молодой руководитель попала в поле зрения правоохранителей. Как выяснили в ходе проверки сотрудники Каменецкого РОВД, с апреля по июль девушка вносила в компьютер подложные данные о дневном остатке денег в кассе, а разницу забирала. При поверхностном мониторинге несоответствие не выявлялось. Лишь когда общая недостача начала расти, руководство проверило приходно-расходные операции и обратилось в милицию. За три месяца подозреваемая похитила более Br1,2 тыс. Не исключено, что сумма ущерба может вырасти, так как девушка успела поработать в двух отделениях почтовой связи.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Подозреваемой грозит до четырех лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-