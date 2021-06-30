Начальник почты в Любани незаконно присвоила почти Br200 тыс.

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области расследуется уголовное дело в отношении уволенного начальника отделения почтовой связи в агрогородке Любань Октябрьского района, которая обвиняется в совершении коррупционного преступления. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Согласно материалам дела, уроженка Любани на протяжении 27 лет возглавляла местное почтовое отделение и пользовалась доверием у сельчан. C 2012 года обвиняемая стала активно предлагать посетителям почты услуги по оформлению банковских вкладов. Женщина убеждала граждан в целесообразности хранения сбережений в банке, ссылаясь на безопасность и якобы имевшуюся повышенную процентную ставку по вкладу для жителей сельской местности.

При обращении клиента для открытия банковского вклада начальник отделения почты принимала от него деньги и создавала видимость совершения вкладных операций, после чего выдавала фиктивный договор. Полученные деньги присваивала себе и распоряжалась ими по собственному усмотрению.

Установлено, что в период с 2012 года по март 2021 года обвиняемая оформила не менее 28 фиктивных договоров банковских вкладов на общую сумму Br198 тыс. Часть денег под видом начисленных процентов она передала обратившимся к ней "вкладчикам".

Факты злоупотребления служебными полномочиями со стороны работника были выявлены в ходе организованных руководством Гомельского филиала РУП "Белпочта" контрольных мероприятий.

Бывшему должностному лицу предъявлено обвинение по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К фигурантке применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают иных граждан, которые могли пострадать от противоправной деятельности обвиняемой. Контактный телефон для сообщения соответствующей информации: 8 (0232) 69-30-57.-0-