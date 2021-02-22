Начальник СТО в Барановичском районе вместо новых устанавливал б/у запчасти на сельхозтехнику

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура во время проверки на предприятии выявила нарушения законодательства о закупках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры.

Начальник СТО был ответственным за техническое обслуживание автомобилей сельхозорганизаций. Под видом новых он закупал и устанавливал бывшие в употреблении запчасти. После оплаты заказа (по предварительному сговору с другими работниками предприятия) обналичивал и похищал разницу в стоимости деталей. Такие схемы с финансами ОАО применялись на протяжении полугода. В том числе в период уборочной кампании, когда установка на автомобили сельхозорганизаций запчастей сомнительного качества могла негативно сказаться на уборке урожая.

Барановичский межрайонный прокурор возбудил уголовное дело по ч.2 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК, которое передано в Следственный комитет. Приняты меры для возмещения ущерба.-0-