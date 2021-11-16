Начальник столичной станции брал взятки за техосмотр: расследование завершено

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела о получении взяток. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативной деятельности сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 55-летний мужчина, являясь начальником диагностической станции, в период с марта по апрель 2021 года систематически получал денежные вознаграждения от автовладельцев за благоприятное решение вопроса о прохождении государственного технического осмотра автомобилей, в том числе находящихся в неисправном состоянии.

Установлено, что обвиняемый предложил своим знакомым помощь при прохождении технического осмотра. Граждане, желая упростить процедуру прохождения техосмотра, легко согласились на его предложение. Сумма вознаграждения за оказанную помощь составляла в среднем $20. Всего установлены 4 эпизода преступной деятельности. Во всех случаях мужчина получал наличные денежные средства.

Следователями допрошены обвиняемый и свидетели. Проведены обыск по месту жительства фигуранта и очные ставки, изъяты и изучены диагностические карты. Наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью более Br12 тыс. Все автомобили, прошедшие техосмотр незаконным путем, вновь были исследованы на других станциях технического обслуживания.

Следователем внесено представление учредителю предприятия, в структуру которого входит диагностическая станция, об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1, 2 ст.430 (получение взятки) УК. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Согласно примечанию к ст.431 Уголовного кодекса лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки, либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.-0-