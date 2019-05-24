Начальника диагностической станции в Орше приговорили к 5 годам колонии за взятки

24 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Оршанского района и Орши приговорил начальника диагностической станции к лишению свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

По материалам сотрудников ОБЭП Оршанского РУВД установлено, что начальник диагностической станции по техническому осмотру транспортных средств принимал взятки от граждан деньгами и другими материальными ценностями за благоприятное решение вопросов из его компетенции. В частности, за проверку технического состояния транспортных средств с неисправностями, организацию выдачи диагностических карт, содержащих заведомо ложные сведения о соответствии технического состояния авто требованиям норм и правовых актов. Всего доказано 11 фактов получения взяток в 2016-2019 годах.

Судом по статье "Получение взятки" обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должности, связанные с проведением государственного технического осмотра транспорта, также сроком на 5 лет.

Приговор вступил в законную силу.-0-