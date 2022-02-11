Начальника фермы из Зельвенского района будут судить за хищение скота

11 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Начальника молочно-товарной фермы из Зельвенского района будут судить за хищение скота и служебный подлог. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области направила в суд Зельвенского района уголовное дело о коррупционных преступлениях. Начальник молочно-товарной фермы КСУП "Голынка" обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, служебном подлоге и получении взяток.

"Заведующий МТФ с июля по октябрь 2021 года похитил 27 голов крупного рогатого скота стоимостью свыше Br44 тыс. После этого без оформления документов передал похищенных животных индивидуальному предпринимателю", - рассказали в прокуратуре. А для того чтобы создать видимость эффективной работы, начальник внес заведомо ложные сведения о количестве павшего молодняка в официальные документы. За благоприятное решение этих вопросов обвиняемый неоднократно получал от предпринимателя деньги в общей сумме около Br1,4 тыс.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Обвиняемый заключен под стражу.-0-