Начальника цеха и мастера Барановичских теплосетей приговорили к 5 годам "химии" за смерть работника

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах вынесли приговор по уголовному делу о служебной халатности и нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказались начальник электрического цеха и мастер филиала "Барановичские тепловые сети" Брестского РУП электроэнергетики "Брестэнерго". Несчастный случай на производстве произошел 23 апреля 2020 года. Выполняя устное указание начальника цеха, мастер дал работникам задание на проведение строительных работ с повышенной опасностью. При этом он, не удостоверившись, предоставил им непроверенную информацию об отсутствии в оборудовании электрического напряжения. Один из рабочих приблизился к неизолированному кабелю, который, как оказалось, был под напряжением. От поражения электричеством мужчина погиб на месте.

Суд признал начальника цеха виновным по ч.2 ст.428 в "ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека (служебная халатность)" УК, мастера - по ч.2 ст.303 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Каждому из них назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей по охране труда и технике безопасности, на такой же срок.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-