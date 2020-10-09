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09 октября 2020, 20:58

Начальника участка приговорили к 2,5 годам ограничения свободы за нарушение правил безопасности

Фото из архива
Фото из архива

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Как сообщили в суде, обвиняемый, который на момент трагедии был начальником строительно-монтажного участка ООО "СТФ-монтаж", ненадлежащим образом исполнил свои обязанности. Он не обеспечил безопасность при эксплуатации мобильной подъемной одномачтовой рабочей платформы, допустив к ее управлению и к выполнению работ по ее демонтажу подсобного рабочего 2-го разряда, который не прошел необходимое обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний.

В результате утром 22 января на ул.Володарского в столице произошло обрушение монтажной люльки с высоты 14-го этажа. Рабочий погиб.

Обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговором суда удовлетворены предъявленные исковые требования гражданских истцов о взыскании компенсации морального вреда к ООО "СТФ-монтаж" на общую сумму Br95 тыс.

Приговор вступил в законную силу.-0-

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