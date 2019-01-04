Начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома будут судить в Минске

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака будут судить в Минске, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении фигуранта начнется 10 января в 10.15 в суде Центрального района Минска. Андрей Стрижак обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.430 УК (получение взятки повторно, в крупном размере).

Как сообщалось, Генпрокуратура оставила без изменения примененную на стадии предварительного расследования меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого.-0-