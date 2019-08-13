Начальники отделов дочерних предприятий "Белоруснефти" попались на взятках

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску задержали начальников отделов розничной торговли РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт", РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт" и РУП "Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт" при получении ими взяток за лоббирование интересов коммерческой структуры, сообщили БЕЛТА в КГК.

Должностные лица несколько лет систематически получали вознаграждения от коммерческой фирмы за предоставление ей возможности продавать на автозаправочных станциях моторные масла, технические автомобильные жидкости, антифриз, тосол и прочую продукцию, а также торговать в придорожных кафе. Ежемесячные выплаты варьировались от Br400 до Br1200.

При получении очередной взятки представители компании были задержаны с поличным. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу.

Проводятся следственные действия.-0-