Начальнику участка Новогрудского хлебозавода ужесточили наказание за нарушение правил охраны труда

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальнику участка по ремонту оборудования Новогрудского хлебозавода по протесту прокурора назначено более строгое наказание за нарушение правил охраны труда, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В начале сентября 2018 года машинист хлебозавода проводила санитарную уборку тестоделильной машины и по неосторожности получила тяжкие телесные повреждения правой кисти. Ей установили III группу инвалидности.

Начальник участка был осведомлен о неполадках в работе этого оборудования. Но из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей не запретил использование машины и не принял мер по устранению ее неисправностей. Суд Новогрудского района признал мужчину виновным в нарушении правил охраны труда и назначил штраф в размере 40 БВ (сейчас одна БВ - Вr25,5) без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом позиции гособвинителя прокурор Новогрудского района принес апелляционный протест на приговор суда. Основанием стала мягкость назначенного наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда согласилась с доводами прокурора. Исходя из тяжести наступивших последствий и характеристики личности обвиняемого, суд второй инстанции назначил обвиняемому наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка, но не менее одной базовой величины ежемесячно. Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением обязанностей по охране труда и технике безопасности, сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

"Более строгое основное наказание и применение дополнительного наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости и предупреждению аналогичных преступлений", - отметили в службе информации.-0-