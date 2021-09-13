Наехал на бордюр и опрокинулся: в Зельве в ДТП погиб мотоциклист

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зельве в ДТП погиб мотоциклист. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"11 сентября около полуночи в городском поселке Зельва 31-летний водитель (лишен прав за нетрезвую езду), управляя мотоциклом "Ямаха" на улице Пушкина, неправильно выбрал скорость, не справился с управлением, из-за чего совершил наезд на бордюр и опрокинулся. От полученных травм мотоциклист скончался на месте", - рассказали в МВД.

В 2018 году он был лишен прав за нетрезвую езду.-0-