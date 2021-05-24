Наехавшего на пешехода водителя в Минске приговорили к 2,5 года "домашней химии"

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес обвинительный приговор водителю ООО "Городские перевозки" по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения пешеходу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.
Судом обвиняемый приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.
Судом с гражданского ответчика ООО "Городские перевозки" в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда взыскана денежная сумма в размере Br20 тыс.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Авария произошла 8 января 2021 года. Обвиняемый за рулем технически исправного автомобиля, направляясь в сторону улицы Щорса, в какой-то момент не справился с управлением, съехал с дороги на тротуар и, продолжая движение, наехал на остановочный пункт и пешехода, который там стоял. Пешеход получил тяжкие телесные повреждения.
"Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемого, суд признал чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, добровольное возмещение потерпевшему расходов по оплате юридической помощи, возмещение процессуальных издержек. Обстоятельств, отягчающих ответственность обвиняемого, судом не установлено", - отметили в пресс-службе.-0-