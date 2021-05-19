Наехавший на правоохранителей минчанин приговорен к 11 годам колонии

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд вынес обвинительный приговор молодому человеку 1996 года рождения по уголовному делу о покушении на убийство сотрудников органов внутренних дел, участии в массовых беспорядках, выразившихся в непосредственном насилии над личностью, и о заведомо ложном доносе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний молодой человек приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

По информации пресс-службы суда, обвиняемый ночью 11 августа 2020 года, ехал за рулем автомобиля в направлении улицы П.Глебки в Минске, остановился на проезжей части вблизи шеренги находившихся там же в форменном обмундировании сотрудников органов внутренних дел. При этом, как указывается, фигурант видел и осознавал, что происходившие здесь несанкционированные массовые мероприятия переросли в массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием над личностью, погромами, поджогами и уничтожением имущества.

До этого минчанин снял регистрационный номер с автомобиля. На требования правоохранителей молодой человек из автомобиля не вышел и попытался уехать. Увидев сотрудников органов внутренних дел, перегородивших дорогу, и убедившись, что они не освобождают проезд, он повысил скорость и сбил их. Трое упали на проезжую часть, двое - на капот автомобиля, а затем на дорогу.

Обвиняемый скрылся и заехал в водоем вблизи улицы Притыцкого, где и оставил авто. Чтобы создать себе алиби, этой же ночью он позвонил в ГУВД Мингорисполкома и сообщил заведомо ложную информацию об угоне машины.

В суде обвиняемый вину признал частично.-0-