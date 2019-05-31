Находившегося в розыске россиянина будут судить в Минске за распространение наркотиков

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего россиянина, находившегося в межгосударственном розыске, которого обвиняют в распространении наркотиков и психотропов. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обвиняемый, гражданин России, находился в межгосударственном розыске за совершение аналогичных преступлений на территории России. Чтобы избежать уголовной ответственности и наказания, он приехал в Минск, где снял квартиру и продолжил заниматься продажей наркотиков.

"В январе текущего года обвиняемый забрал из тайника в Минском районе закладку, в которой находились наркотики и психотропы: кокаин массой 50 г, мефедрон массой 250 г, кетамин около 100 г, ЛСД (марки) в количестве 650 штук, три вида таблеток в количестве 500 штук, содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества. Все это он привез на такси в съемную квартиру и расфасовал часть наркотиков. После этого он успел сделать несколько закладок в Минске и был задержан правоохранителями", - рассказала Татьяна Белоног.

Оперативники во время осмотра квартиры россиянина обнаружили и изъяли перечисленные наркотики и психотропы, электронные весы, перчатки и другие предметы, которые использовались для расфасовки наркотиков, также был найден поддельный паспорт гражданина России. К материалам дела приобщены заключения экспертов.

Подследственный признался в содеяном и был заключен под стражу. Согласно заключению экспертов он сознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Синдромом зависимости от наркотических веществ не страдает.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 328 по ч.3 ст.328 (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в крупном размере) УК передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

Фото УСК по Минской области