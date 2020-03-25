Находившийся в розыске житель Солигорска задержан на границе с Украиной

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырские пограничники задержали нарушителя, разыскиваемого по делу о наркотиках. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел 13 марта у пункта пропуска "Словечно". Пограничники выявили неизвестного, который вдоль железнодорожного полотна направлялся из Украины в Беларусь. В рюкзаке у мужчины был нож, продукты, карта Житомирской области и деньги.

При проверке его биографии выяснились интересные факты. "Оказывается, в 2017 году уроженец Солигорска решил скрыться от уголовного преследования и отправился в Бельгию. В Брюсселе мужчина пробыл недолго - сотрудники столичного аэропорта депортировали путешественника без объяснения причин в украинский Борисполь. Спустя около двух лет он решил вернуться на родину, однако выбрал для этого незаконный способ, зная, что находится в международном розыске", - рассказали в Госпогранкомитете.

Нарушитель привлечен к ответственности за незаконное пересечение границы и передан сотрудникам милиции.-0-