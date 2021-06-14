Находящийся в межгосударственном розыске вор задержан в Минске

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники минской и могилевской милиции установили 27-летнего иностранца, который подозревается в серийных кражах из торговых центров Беларуси. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Мужчину задержали в столице после очередного хищения. Он воспользовался тем, что продавец отвлекся, и унес с витрины акустическую колонку и два нетбука на общую сумму свыше Br6,4 тыс. В ювелирном магазине посетитель умышленно заболтал работника и украл золотое кольцо стоимостью свыше Br1 тыс. Кроме этого установлена причастность задержанного еще к двум подобным эпизодам в Минске и к четырем - в Могилеве. С его слов, после продажи похищенного он планировал уехать домой в Армению", - говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовные дела за кражи. В России он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Фигурант находится в межгосударственном розыске за уклонение от воинской службы на родине и хищение в России.-0-