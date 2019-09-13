Найдена мать, подкинувшая новорожденную дочку в больницу Гомеля

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Гомельской области установили личность мамы малышки, которую нашли 15 июля в Гомельской областной клинической больнице. Об этом пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова проинформировала в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники уголовного розыска Гомельский области проделали большую работу по установлению биологической матери новорожденной. Проверялись женские консультации, роженицы области, вплоть до того, есть ли новорожденный дома или нет. На особом контроле были семьи, которые находятся в социально опасном положении. В результате комплекса оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлена биологическая мать ребенка. По ориентировке сыщики Кормянского РОВД обнаружили ее в Рогачевском районе и передали коллегам Советского РОВД Гомеля. Женщина доставлена в областной центр", - сказано в сообщении.

Известно, что 27-летняя уроженка Кормянского района 9 июля родила девочку на съемной квартире в Гомеле. Новорожденная находилась с мамой до 15 июля. В этот день женщина пришла в областную клиническую больницу и оставила ребенка в туалете. Рядом поставила пакет с вещами и запиской.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.-0-