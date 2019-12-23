23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найдена пропавшая в Минске 15-летняя школьница, ее передали родителям. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Нашли 15-летнюю Арину Микульчик сотрудники отделения разыскной работы отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска. "В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Арина передана родителям", - рассказала Ольга Чемоданова.

Как сообщалось, школьница вчера около 16.00 ушла из дома и пропала, ее искала милиция. Ранее она из дома не уходила.-0-