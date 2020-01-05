Найдена пропавшая в Минске 17-летняя девушка

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найдена пропавшая в Минске 17-летняя Елена Лавкова. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Девушка 30 декабря около 8.00 ушла из дома на учебу и не вернулась. Ее искали несколько дней. "Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска установили ее местонахождение, с ней все в порядке", - отметила Ольга Чемоданова.

В настоящее время девушка находится в РУВД и будет передана отцу.-0-