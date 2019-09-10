Найдена пропавшая вместе с тремя детьми жительница Пружан

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найдена жительница Пружан, которая пропала вместе с тремя несовершеннолетними детьми. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"Сотрудники белорусского уголовного розыска совместно с российскими коллегами установили местонахождение Натальи Ахтель и ее троих несовершеннолетних детей. Они находятся в России, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказали в ведомстве.
О том, что бывшая жена вместе с детьми больше месяца отсутствует, в Пружанский РОВД вечером 4 сентября сообщил отец двух старших ребят. Мужчина не обращался с заявлением о розыске близких ранее, поскольку надеялся, что они вернутся домой сами. Также ситуацией обеспокоились педагоги детей.
Как сообщалось, женщина и дети отсутствуют по месту жительства с 1 августа.-0-