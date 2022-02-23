Найдены потерявшиеся в Борисове мальчики

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семилетнего Кирилла и девятилетнего Данилу, которые вечером 22 февраля потерялись в Борисове, нашли сегодня вблизи парка культуры и отдыха им. М.Горького. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Сообщение о потерявшихся детях поступило в Борисовское РУВД около 22.00. Сотрудники милиции изучили записи камер видеонаблюдения предполагаемого маршрута движения школьников и начали поиски. В ходе поисковых мероприятий к правоохранителям присоединились сотрудники Борисовского ГРОЧС. Поиски продолжались всю ночь", - рассказали в УВД.

Как пояснили ребята, двигались они в направлении железнодорожного вокзала, чтобы поехать к своей бабушке, которая проживает в Крупском районе.

Была вызвана скорая помощь. Осмотр показал: с детьми все хорошо, в медицинской помощи они не нуждаются. В настоящее время мальчики находятся в Борисовском РУВД. Беседуют с психологом. Милиционеры разбираются в ситуации.-0-