Налоговики Гомельской области изъяли из теневого оборота химвещества более чем на Br500 тыс.

30 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работники инспекции МНС по Гомельской области совместно с сотрудниками ОБЭП УВД Советского района Гомеля изъяли из теневого оборота химические вещества на общую сумму Br513,6 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции МНС по Гомельской области - начальник управления оперативных мероприятий Татьяна Жилинская.

Гербициды, фунгициды, инсектициды и другие вещества российского производства незаконно перевозила гомельчанка, которая не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, однако хотела реализовать товар. В общей сложности изъято 67 766 ампул, пакетиков, флаконов, канистр и т.д.

Экономический суд области назначил женщине штраф в Br135 (по ч.1-1 ст.12.7 КоАП). Незаконные партии товара конфискованы.-0-