Нападение на инкассатора совершено в Бресте

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек напал на сотрудника инкассаторской службы в Бресте, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел сегодня около 19.30 на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Нападавший задержан, с ним работают следователи.

"Инкассатор выходил из пункта обмена валют, когда на него напал неизвестный. Завязалась потасовка, на помощь коллеге пришел напарник, молодой человек 1985 года рождения был задержан", - рассказал Сергей Дученко.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Возможно, у задержанного были сообщники, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Никто не пострадал", - добавил Сергей Дученко.

Как уточнили в управлении Следственного комитета по Брестской области, по предварительной информации, нападавший воспользовался электрошокером.-0-