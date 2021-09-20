Напавший на водителя такси житель Кобрина получил 6 лет колонии

20 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине вынесли приговор по уголовному делу об угоне, краже и особо злостном хулиганстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказались два местных жителя 1994 и 1995 годов рождения. Старший фигурант обвинялся по четырем статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.14 (покушение на преступление), ч.1 и ч.2 ст.214 (угон транспортного средства), ч.3 ст.339 (хулиганство), а также ч.2 ст.205 (кража). Его подельнику инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.214 и ч.2 ст.205 УК.

Резонансный случай произошел 24 июня. В этот день 27-летний обвиняемый дважды пытался угнать автомобили. Первый раз его спугнул владелец машины. После этого в такси злоумышленник напал на женщину-водителя: схватил за шею и сдавливал рукой, а затем приставил нож. Потерпевшая оказала активное сопротивление: она схватилась рукой за лезвие и сломала его. К счастью, полученные ею телесные повреждения не повлекли серьезных последствий для здоровья.

На следующий день приятели, оба в состоянии алкогольного опьянения, проникли в чужой автомобиль и, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, прокатились на нем. Кроме того, похитили из салона $36.

Приговором суда старшему из обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Второй фигурант приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-