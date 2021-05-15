Направил автомат на несовершеннолетнего на детской площадке в Гродно - возбуждено уголовное дело

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На детской площадке в Гродно мужчина направил автомат на несовершеннолетнего - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"По данным следствия, вечером 14 мая поступило сообщение о том, что мужчина на детской площадке угрожает несовершеннолетнему автоматом. Установлено, что 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения направлял предмет, схожий с автоматом, и высказывал угрозы 17-летнему жителю Гродно и его другу. Молодые люди самостоятельно задержали подозреваемого и сообщили в правоохранительные органы", - рассказали в СК.

Следователем проведен осмотр места происшествия с участием специалиста УГКСЭ по Гродненской области, допрошены потерпевшие и свидетели, назначен ряд экспертных исследований.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) УК. Он задержан, с его участием проводятся неотложные следственные действия.-0-