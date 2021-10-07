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07 октября 2021, 17:07

Наркодилер с крупной партией психотропа задержан в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива
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Двух закладчиков наркотиков задержали в Минском районе
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7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Наркодилер с крупной партией психотропа задержан в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"На 22-летнего бобруйчанина вышел областной наркоконтроль, пресекая деятельность интернет-магазина по распространению запрещенных веществ, - пояснили правоохранители. - Молодого человека задержали с поличным 5 октября. В его автомобиле изъято более 260 г мефедрона, упаковочный материал, весы и изолента".

Установлено, что накануне задержанный получил 500 г психотропа и расфасовал на мелкие дозы в съемной квартире. Часть успел разложить по тайникам в Могилеве и Орше. Также в машине горожанина нашли деньги, полученные в результате преступной деятельности.

В отношении бобруйчанина возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, он водворен в ИВС.-0-

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МВД Могилев наркотики
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