Наркодилер в Солигорске заметал следы и поджег подпольную лабораторию

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали жителя Солигорского района, который оборудовал несколько лабораторий по выращиванию конопли. Одну из них он попытался сжечь, заметая следы. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.

Изначально сотрудники наркоконтроля получили оперативную информацию о том, что в деревне Старые Терушки Солигорского района оборудована лаборатория по выращиванию конопли. В ходе проверки оперативники вышли на 30-летнего солигорчанина. Задерживали дилера в частном доме, где во время обыска обнаружили кладовку, в которой и находилось мини-производство. "Задержанный предусмотрел все нюансы, предоставив растению тепличные условия: установил лампы, снабдив помещение необходимым количеством тепла и света, следил за уровнем влажности, соорудил систему вентиляции и полива. Всего в дачном доме обнаружено и изъято 16 горшков конопли. К моменту задержания дилер пытался поджечь нарколабороторию, надеялся замести следы, не опасаясь даже за собственную жизнь. Однако сотрудникам милиции удалось оперативно затушить очаг возгорания и задержать мужчину", - рассказала Надежда Ерашова.

Оперативники установили, что у солигорчанина несколько мини-производств. В его квартире в райцентре была обнаружена еще одна подпольная лаборатория. Она располагалась в шкафу.

По словам задержанного, коноплю он выращивал исключительно для личных нужд. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. Устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров).-0-

Фото УВД Минского облисполкома