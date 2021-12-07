Наркодилера-рецидивиста задержали в Гомеле

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Новости темы "Меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков"
7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали 39-летнего наркодилера-рецидивиста, сообщили БЕЛТА в МВД.
В минувшее воскресенье сотрудники ОМОНа задержали мужчину, который в лесополосе на окраине города делал закладки с особо опасным психотропом альфа-PVP. У задержанного и в разложенных им тайниках обнаружили около 230 г наркотика. Мужчина рассказал, что работал на виртуальный наркомаркет около трех месяцев.
В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело.
В МВД уточнили, что ранее 39-летний житель областного центра привлекался к ответственности, в том числе за распространение наркотиков.-0-