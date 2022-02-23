Наркодилера с 1 кг психотропа задержали в Гомельской области

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля при поддержке ГАИ и ОМОН УВД задержали 30-летнего неработающего жителя Гомельской области. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

У него обнаружили три увесистых свертка с кристаллическим веществом. По заключению эксперта, в свертках находился особо опасный психотроп альфа-PVP массой почти 1 кг.

Оперативники установили, что товар предназначался для распространения мелкими закладками по 0,6 г на территории областного центра. Таким образом, из незаконного оборота изъято почти 1,7 тыс. доз опасной "синтетики".

В отношении задержанного слвозбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта. Ранее фигурант был судим за кражу.-0-