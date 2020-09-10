Наркодилера задержали в Гродно

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры задержали наркодилера в Гродно, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

По сведениям правоохранителей, молодой человек работал на один из интернет-магазинов по продаже синтетических наркотиков. Задержали 26-летнего гродненца ночью в подъезде дома, где он снимал квартиру, сразу после того, как он в условленном месте забрал мелкооптовую партию наркотиков.

"От продажи 20 г пара-метилэфедрона молодой человек намеревался получить сумму в два раза большую, чем потратил на приобретение наркотиков", - рассказали в милиции.

За незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело.-0-