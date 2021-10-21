Наркодилера-закладчика задержали в Мозыре

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре задержали наркодилера, который реализовывал психотропы через закладки, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

21-летний мозырянин попал в поле зрения оперативников наркоконтроля Мозырского РОВД по подозрению в сбыте наркотиков. "При проведении проверок совместно с Комитетом госбезопасности поступила информация о возможной причастности молодого человека к поставкам психотропов в полесский регион", - уточнили в УВД.

Борцы с наркопреступностью при поддержке сотрудников патрульно-постовой службы милиции задержали мозырянина в подъезде его дома. Парень побывал в пригороде Гомеля, где забрал две крупные партии фасованных психотропов. По пути в Мозырь сделал закладки в лесном массиве вблизи одной из деревень Калинковичского района.

После задержания наркодилера из тайников изъяли 53 свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала: в 26 пакетиках было особо опасное психотропное вещество мефедрон общей массой более 27 г. В 27 пакетиках - почти 30 г альфа-PVP.

Закладчик рассказал, что является розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Психотропы предназначались для реализации потребителям из Мозыря и Калинковичей.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек подозревается в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, совершенном организованной группой. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет. Фигурант арестован.

Ранее парень был неоднократно судим. В его арсенале кража, хулиганство и хищение путем использования компьютерной техники.-0-