Наркодилеров с крупной партией психотропов задержали под Минском

Скриншот из видео МВД

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Под Минском задержаны наркодилеры с крупной партией психотропов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой. В конце прошлого года наркоконтроль Брестской области вышел на двух жителей столицы 33 и 35 лет, которые подозревались в незаконном обороте психотропных веществ. Информация подтвердилась, и с помощью СОБРа мужчин задержали с поличным в лесу в Минском районе. Оперативники изъяли у дилеров более 1 кг пара-метилэфедрона, оставленного в тайнике поставщиком для последующей реализации. Затем один из задержанных показал еще одно место в Логойском районе, где хранились два пакета и сверток с запрещенными веществами. По заключению экспертов, ими оказались амфетамин и альфа-PVP общим весом 1,2 кг. Следователи дали правовую оценку действиям минчан и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигуранты находятся в СИЗО. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!