Наркокурьер из Мозыря во время задержания проглотил психотропы

15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе наркокурьер из Мозыря, пытаясь избежать ответственности, проглотил психотропы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел в агрогородке Козловичи. Проверяя оперативную информацию, 9 января сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома при поддержке коллег из Калинковичского и Мозырского РОВД остановили для досмотра "Фольксваген". В нем были двое мозырян: 36-летний неработающий и 31-летний слесарь одного из предприятий города. В момент задержания последний что-то проглотил. Мужчину срочно доставили в райбольницу, и врач-эндоскопист извлек из желудка сверток с кристаллическим веществом белого цвета.
При осмотре автомобиля за разобранной системой отопления оперативники обнаружили еще один пакет с аналогичным порошком.
Эксперты определили, что в свертках находилось особо опасное психотропное вещество - пара-метилэфедрон. Общий вес превысил 18 г.
"Глотавший очень рисковал. Попадание в желудок психотропа вполне могло привести к трагическому исходу", - подчеркнула Ольга Чемоданова.
По факту незаконного оборота психотропных веществ возбуждено уголовное дело.-0-
Фото УВД Гомельского облисполкома