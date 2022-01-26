Наркокурьер из Жлобина приговорен к 12 годам колонии

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных психотропов, совершенном организованной группой. Об этом сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Местному жителю было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.328, ст.341, ч.1 ст.328, ч.3 ст.328 УК.

Согласно материалам дела, под воздействием наркотиков и психотропов мужчина связался в мессенджере с неизвестными и вступил в качестве курьера в существующую организованную группу, занимавшуюся незаконным оборотом особо опасных психотропов.

В качестве курьера с 29 июня по 15 сентября 2021 года обвиняемый получил сведения о тайниках с альфа-РVР массой не менее 22,45 г. Психотроп он размещал в различных тайниках на территории Жлобина и Жлобинского района. Сведения о них сообщал участникам организованной группы, часть вещества хранил по месту жительства.

Установлен еще один факт: не позднее 15 сентября 2021 года фигурант приобрел не менее 3 г марихуаны, которую хранил при себе и перевез домой, где часть употребил, а оставшееся оставил на хранение. Также со 2 по 18 августа 2021 года он умышленно нанес краской циничные надписи на автопавильон остановочного пункта, причинив имущественный вред предприятию по содержанию дорог.

Приговором суда мужчина признан виновным по инкриминируемым ему статьям. Окончательно фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в 200 базовых величин.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-