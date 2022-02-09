Наркокурьера из Жлобина приговорили к 12 годам колонии

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасного психотропа, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигурантом по делу проходил местный житель, который в мессенджере Telegram связался с неустановленными лицами и вступил в организованную группу интернет-магазина по реализации особо опасных психотропов. Ему было предъявлено обвинение по ч.4 ст.328, ч.1 ст.328, ч.3 ст.328 УК.

Курьер неоднократно получал сведения о тайниках, расположенных на территории Гомельской области. Не менее 39,1 г альфа-PVP он для последующего сбыта перевозил по региону, хранил при себе. Часть запрещенного товара разместил в тайниках, а часть употребил.

Позже под воздействием психотропов передал часть наркотика другому человеку, остаток хранил для сбыта в дальнейшем.

Окончательно фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также он обязан выплатить 200 базовых величин штрафа. В собственность государства будут конфискованы два мобильных телефона. Постановлено взыскать с обвиняемого и Br1048 - сумму противоправного обогащения.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-