Наркокурьера с крупной партией психотропа задержали в Бресте

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержали наркокурьера с крупной партией психотропа. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

В поле зрения оперативников попал 19-летний брестчанин. Сначала он работал закладчиком, а потом курьером в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ. Молодой человек перевозил крупные партии психотропов из Минска в Брест для их дальнейшего распространения. Известно, что парень работал на интернет-магазин около трех месяцев.

"У молодого человека оперативники обнаружили и изъяли полимерный пакет весом около 500 г с порошкообразным веществом, содержащим, по результатам экспертизы, особо опасное психотропное вещество пара-метилэфедрон", - сообщили в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-