Наркокурьера задержали в Бресте

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте оперативники задержали 22-летнего наркокурьера, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Во время спецоперации сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома задержали уроженца Молодечно. У него обнаружили и изъяли расфасованный и готовый для продажи пара-метилэфедрон. Общий вес психотропа составил 16,35 г.

"Оперативники установили, что молодой человек на протяжении последних трех месяцев работал закладчиком на один из интернет-магазинов по продаже психотропов, для чего проживал на съемной квартире в областном центре. В ходе личного обыска наркокурьера было обнаружено и изъято 15 изготовленных закладок", - рассказали подробности в УВД. Дома у молодого человека оперативники также изъяли порошкообразные вещества и фасовки с веществом растительного происхождения, по которым назначены химические экспертизы.

Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта.-0-